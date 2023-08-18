В Италии сыровары начали добавлять в пармезан съедобные микрочипы. Так они борются с контрафактом

Производители пармезана начали добавлять в сыр съедобные микрочипы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, так сыровары борются с контрафактной продукцией и дешевыми аналогами премиального сыра. Пармиджано-реджано официально защищен в Евросоюзе, и это название могут использовать только производители оригинального сыра.
Настоящий пармиджано-реджано должен производиться в определенном районе региона Эмилия-Романья на севере Италии, с использованием четко определенных стандартов и методов. А его выдержка должна составлять не менее одного года.
Поскольку рынок низкокачественных аналогов слишком крупный, сыровары решили использовать микрочипы. Они изготовлены из кремния, по размеру — как песчинка.
Вставляется чип в оболочку сырной головы, которую можно есть. Если отсканировать микрочип, можно получить уникальный серийный номер, позволяющий убедиться в подлинности товара.
Чипы работают на технологии блокчейн и отслеживают перемещения головки сыра от места производства до потребителя. Взломать его удаленно, чтобы узнать геолокацию, не получится.