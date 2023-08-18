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Маск уберет из X (Twitter) возможность добавлять пользователей в черный список

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Илон Маск сообщил, что из соцсети X (Twitter) уберут возможность добавлять людей в черный список. По его мнению, в этой функции «нет смысла».

В будущем, если Маск действительно сделает сказанное, пользователи не смогут ограничивать определенным пользователям доступ к прочтению своих записей. Когда функция пропадет, бизнесмен не уточнил.

При этом заблокировать сообщения от пользователей будет можно.

Ранее Маск обещал убрать светлую тему в интерфейсе твиттера, потому что темная «лучше во всем». Однако потом он изменил свое решение.

The Washington Post писала, что X снижает скорость при переходе на определенные сайты, которые не нравятся Маску. Бизнесмен всех их ранее высмеивал или делал на них нападки.

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