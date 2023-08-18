Маск уберет из X (Twitter) возможность добавлять пользователей в черный список

В будущем, если Маск действительно сделает сказанное, пользователи не смогут ограничивать определенным пользователям доступ к прочтению своих записей. Когда функция пропадет, бизнесмен не уточнил.
При этом заблокировать сообщения от пользователей будет можно.
Ранее Маск обещал убрать светлую тему в интерфейсе твиттера, потому что темная «лучше во всем». Однако потом он изменил свое решение.
The Washington Post писала, что X снижает скорость при переходе на определенные сайты, которые не нравятся Маску. Бизнесмен всех их ранее высмеивал или делал на них нападки.
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