Уличные танцоры, экзотические отели и свалки: в тиктоке показывают внутрянку Голливуда

В тиктоке активно набирает популярность аккаунт с ником @thestreetsofhollywood. Его автор снимает ролики про самый популярный район Лос-Анджелеса — Голливуд. Но показана в них не самая популярная его сторона — не слишком ухоженная и достаточно специфичная.
Героями многих роликов в аккаунте становятся бездомные. Об этом не принято говорить под красивыми фотографиями в соцсетях, но рядом с известной всему миру Аллеей славы или очень дорогими домами часто можно встретить людей, которые, увы, не могут себе позволить даже дешевую квартиру.
В Голливуде есть целые лагеря бездомных. Их собирают из старых диванов, картонных коробок, пледов и устанавливают прямо на пешеходных улицах, несмотря на многолюдность.
Иногда мини-поселения спрятаны от людей чуть лучше, а состоят они из полноценных палаток.
Однако не только из‑за бездомных Голливуд выглядит не так привлекательно. На улицах можно наткнуться на кучи мусора, из‑за которых район напоминает больше свалку, нежели популярную среди туристов локацию.
Но в аккаунте @thestreetsofhollywood есть не только негативное закулисье Голливуда. Его владельцы снимают уличных артистов — танцоров и музыкантов, некоторые из которых уже стали местными знаменитостями.
Не менее интересные персонажи — роботы, которые тоже выглядят довольно контрастно на фоне других видео.
А уличное искусство не ограничивается артистами. В аккаунте можно наткнуться на видео с профессиональным стрит-артом или обычными граффити.
А еще благодаря @thestreetsofhollywood интернет узнал о необычном (и немного пугающем) отеле в Голливуде.