Уличные танцоры, экзотические отели и свалки: в тиктоке показывают внутрянку Голливуда

Героями многих роликов в аккаунте становятся бездомные. Об этом не принято говорить под красивыми фотографиями в соцсетях, но рядом с известной всему миру Аллеей славы или очень дорогими домами часто можно встретить людей, которые, увы, не могут себе позволить даже дешевую квартиру.