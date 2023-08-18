Отец разыграл Дрейка, выбросив на сцену гигантский розовый лифчик

Отец Дрейка разыграл рэпера, бросив гигантский розовый лифчик на сцену. Мужчина таким образом сделал отсылку на случай, когда в артиста бросили бюстгальтер с обхватом 80–84 сантиметра.
Во время выступлений Дрейка неоднократно бросались лифчиками, но самый запоминающийся случай, о котором писали даже в газетах, случился в июле. Тогда девушка Вероника Коррейя выбросила бюстгальтер на шоу в Нью-Йорке. «Черт. [Размер] 80I? Немедленно найдите эту женщину», — сказал рэпер, перепроверив бирку. В итоге с Коррейей связался Playboy, и теперь она официально работает с брендом.
Отец Дрейка тоже рассмешил своего сына, но для этого специально приобрел диковинно большой бюстгальтер, который и полетел на сцену шоу в Лос-Анджелесе.
«Это может быть конец саги [по метанию лифчиков]. <…> Я даже не знаю, хотел ли я это увидеть, потому что тогда я поверю, что инопланетяне существуют», — сказал Дрейк со сцены. Затем рэпер увидел записку и понял, что это от отца.
В записке было написано: «Папа желает тебе „больших“ вещей. Я люблю тебя и слежу за тем, чтобы тебя правильно кормили грудью!» Дрейк риторически спросил: «Что не так с этим мужчиной?»
Дрейк и его отец, которого зовут Деннис Грэм, в последние годы много раз публично рассказывали о своих близких отношениях. Еще в 2018 году рэпер подарил отцу на день рождения Bentley за 150 тыс. долларов, и только в прошлом году Грэм сообщил, что у него на руке есть татуировка с изображением лица его сына.