Отец разыграл Дрейка, выбросив на сцену гигантский розовый лифчик

Дрейк и его отец, которого зовут Деннис Грэм, в последние годы много раз публично рассказывали о своих близких отношениях. Еще в 2018 году рэпер подарил отцу на день рождения Bentley за 150 тыс. долларов, и только в прошлом году Грэм сообщил, что у него на руке есть татуировка с изображением лица его сына.