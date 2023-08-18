Фонд «Твое собачье дело» проведет пятую благотворительную акцию в барах и ресторанах Москвы

Фонд помощи бездомным животным «Твое собачье дело» проведет 20 августа уже пятую акцию «Собаки в большом городе». Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
К акции присоединились более 30 баров и ресторанов столицы. Среди них — «Ровесник», «Эрна», Septa, «Менталитет», «Квартира с видом», Smart Café, Hachico, We Cidreria, Tempo, «Сосна и Липа», «Море внутри», «Pasta на Солянке» и другие. Полный список участников можно посмотреть на сайте акции.
Во всех этих заведениях 20 августа будут предлагать спешел-меню, а также угощения для гостей и собак. Заработанные с этого средства пойдут на уход, лечение, платную передержку и корм для бездомных собак.
«Твое собачье дело» — благотворительный фонд, занимающийся выгулом, социализацией, здоровьем и пристройством собак московского приюта «Печатники», часть из которых живет на платных передержках.