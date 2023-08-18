Власти утвердили календарь выходных и праздников на 2024 год

Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздниках в 2024 году. Об этом говорится в телеграм-канале правительства.
В будущем году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье — из‑за этого власти решили перенести их на 10 мая и 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней — с 31 декабря по 8 января.
Нерабочими также будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.
В апреле 2022 года депутаты Госдумы выступили с предложением о продлении майских праздников по аналогии с новогодними, в Совфеде эту идею поддержали. Однако в итоге инициатива так и не была реализована.