В США за 1 доллар продается самый дешевый дом в мире

«Представляем вашему вниманию „самый дешевый дом в мире“ в самом сердце Понтиака, штат Мичиган! По умопомрачительной цене в $1 (да, вы все верно прочитали), это не просто дом — это билет в приключение с недвижимостью на всю жизнь», — говорится в объявлении. Предложения продавец принимает до 23 августа.