В США за 1 доллар продается самый дешевый дом в мире

Ветхий дом в штате Мичиган выставили на продажу всего за 1 доллар, сообщает New York Post. Чтобы жить в нем, зданию потребуется ремонт за несколько тысяч долларов.
«Представляем вашему вниманию „самый дешевый дом в мире“ в самом сердце Понтиака, штат Мичиган! По умопомрачительной цене в $1 (да, вы все верно прочитали), это не просто дом — это билет в приключение с недвижимостью на всю жизнь», — говорится в объявлении. Предложения продавец принимает до 23 августа.
В доме площадью 67 квадратных метров есть две спальни и одна ванная комната, которые потребуют от нового хозяина «раскрыть в себе внутреннего гуру самодельничества». На снимках видны старые деревянные полы, ванная комната с плесенью, кухня с обшарпанными стенами и котельная с дырой в полу, которая «удобно расположена рядом с печью».
«Неважно, вы просто хотите прославиться или ищете выгодное предложение, потенциал этого дома безграничен настолько, насколько безгранично ваше воображение. Итак, если вы мечтатель, авантюрист или просто тот, кто умеет преодолевать маленькие жизненные испытания, этот дом зовет вас», — говорится в объявлении.
Агент Крис Хьюбел не верит, что дом действительно купят за 1 доллар. По его мнению, после того как поступят все предложения от покупателей, дом продадут по цене от 45 до 50 тыс. долларов. Продавец дома — его давний клиент, который владеет несколькими объектами недвижимости в этом районе.
Этот дом, построенный в 1956 году, был продан за 4092 доллара в 2022 году.