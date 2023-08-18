В начале августа в тиктоке завирусился тренд с хештегом #eggcrackchallenge, участники которого якобы не знают, обо что им разбить яйцо, и решают эту проблему с помощью головы друга или родственника. Но есть проблема: жертвами розыгрыша иногда становятся ничего не подозревающие дети тиктокеров.
Как отмечает Know Your Meme, версию челленджа с детьми популяризировала пользовательница с ником @nayelilaredo44. Она посадила дочь перед камерой и внезапно разбила яйцо о ее голову.
Сперва девочка ничего не поняла, а спустя некоторое время начала плакать. Ее мама в этот момент смеялась. Затем кадр обрезается, и уже успокоившийся ребенок мстит родителю, разбивая яйцо о голову обидчика.
«Она в порядке, ребят», — написала тиктокерка в описании под видео.
Теперь под хештегом #eggcrackchallenge можно найти тысячи видео с детьми. И реакции у них самые разные.
В этом ролике мальчик получил по голове сразу двумя яйцами. В первый раз он разозлился, а во второй, увидев реакцию мамы, начал смеяться.
Здесь отец получил от дочери по уху за неожиданную выходку.
Эти сестры и вовсе не поддержали шутку. Одна из них начала плакать, а другая менее эмоционально, но тоже расстроилась.
А на следующем видео девочка сильно расплакалась, пока ее мама смеялась. Вторую половину ролика блогерша успокаивала дочь и извинялась перед ней.
В комментариях пользователи в основном смеются и умиляются детьми. Однако негативных сообщений тоже достаточно. Вот некоторые из них.
«Прекратите делать больно своим детям ради просмотров в тиктоке»
«Доводить ребенка до слез только ради просмотров! Это отвратительно!»
«Еще одна ужасная мама в тиктоке, следующая трендам, которые вредят маленьким детям, ради просмотров и лайков. Жалкое зрелище»
«Делать со своими детьми все что угодно, лишь бы привлечь внимание, — это не весело»
«Никогда бы не подумала, что смеяться над чувствами ребенка — это весело. Подобное дерьмо убивало меня годами»
«Почему? Вы единственный человек, который обязан защищать ее. Это жестоко… все ради смеха… за ее счет»
«Это то, что со мной делала моя сестра, пока мамы не было. Я не разговаривала с ней 23 года. Доверие было нарушено, а мои чувства раздавлены»
«Вы отстойное поколение родителей. Вы говорите об аккуратном воспитании, а потом делаете такое»
Некоторые пользователи предлагают сделать шутку менее травмирующей для детей. Для этого их стоит просто предупредить о приближающейся угрозе.