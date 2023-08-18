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Плакать или смеяться? В тиктоке появился спорный челлендж — люди разбивают яйца о головы своих детей

Виктория Шанина
Сегодня в 16:09

В начале августа в тиктоке завирусился тренд с хештегом #eggcrackchallenge, участники которого якобы не знают, обо что им разбить яйцо, и решают эту проблему с помощью головы друга или родственника. Но есть проблема: жертвами розыгрыша иногда становятся ничего не подозревающие дети тиктокеров.

Как отмечает Know Your Meme, версию челленджа с детьми популяризировала пользовательница с ником @nayelilaredo44. Она посадила дочь перед камерой и внезапно разбила яйцо о ее голову.

Сперва девочка ничего не поняла, а спустя некоторое время начала плакать. Ее мама в этот момент смеялась. Затем кадр обрезается, и уже успокоившийся ребенок мстит родителю, разбивая яйцо о голову обидчика.

«Она в порядке, ребят», — написала тиктокерка в описании под видео.

Теперь под хештегом #eggcrackchallenge можно найти тысячи видео с детьми. И реакции у них самые разные.

В этом ролике мальчик получил по голове сразу двумя яйцами. В первый раз он разозлился, а во второй, увидев реакцию мамы, начал смеяться.

Здесь отец получил от дочери по уху за неожиданную выходку.

Эти сестры и вовсе не поддержали шутку. Одна из них начала плакать, а другая менее эмоционально, но тоже расстроилась.

А на следующем видео девочка сильно расплакалась, пока ее мама смеялась. Вторую половину ролика блогерша успокаивала дочь и извинялась перед ней.

В комментариях пользователи в основном смеются и умиляются детьми. Однако негативных сообщений тоже достаточно. Вот некоторые из них.

«Прекратите делать больно своим детям ради просмотров в тиктоке»

1 из 8

«Доводить ребенка до слез только ради просмотров! Это отвратительно!»

2 из 8

«Еще одна ужасная мама в тиктоке, следующая трендам, которые вредят маленьким детям, ради просмотров и лайков. Жалкое зрелище»

3 из 8

«Делать со своими детьми все что угодно, лишь бы привлечь внимание, — это не весело»

4 из 8

«Никогда бы не подумала, что смеяться над чувствами ребенка — это весело. Подобное дерьмо убивало меня годами»

5 из 8

«Почему? Вы единственный человек, который обязан защищать ее. Это жестоко… все ради смеха… за ее счет»

6 из 8

«Это то, что со мной делала моя сестра, пока мамы не было. Я не разговаривала с ней 23 года. Доверие было нарушено, а мои чувства раздавлены»

7 из 8

«Вы отстойное поколение родителей. Вы говорите об аккуратном воспитании, а потом делаете такое»

8 из 8

Некоторые пользователи предлагают сделать шутку менее травмирующей для детей. Для этого их стоит просто предупредить о приближающейся угрозе.

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