В начале августа в тиктоке завирусился тренд с хештегом #eggcrackchallenge, участники которого якобы не знают, обо что им разбить яйцо, и решают эту проблему с помощью головы друга или родственника. Но есть проблема: жертвами розыгрыша иногда становятся ничего не подозревающие дети тиктокеров.