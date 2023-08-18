Просто добавь эритроциты: прокладки и тампоны впервые прошли реальную проверку

В 1920 году американская корпорация «Кимберли-Кларк» представила Kotex — первое одноразовое средство женской гигиены, которое тогда еще называлось не прокладкой, а гигиенической салфеткой. Во время Первой мировой войны компания разработала заменитель хлопка, который армия использовала в качестве хирургической ваты, а армейские медсестры нашли ему еще одно применение. Тогда изделие получило популярность и вышло в массовое производство, но первые гигиенические салфетки немецкая компания Hartmann придумала еще в 1895 году. То есть одноразовые женские прокладки имеют 128-летнюю историю. Но результаты первого исследования, в котором средства женской гигиены тестировали на способность впитывать жидкости с эритроцитами, появились только в этом месяце. Группа женщин-ученых из Орегонского университета здоровья и науки и Портленде опубликовала его в британском медицинском журнале «Сексуальное и репродуктивное здоровье». До этого производители прокладок, тампонов, дисков и чаш использовали воду или солевой раствор — несмотря на то что менструальная кровь более вязкая, так как в ней, кроме самой крови, содержатся вагинальные выделения и ткани эндометрия.