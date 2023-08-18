Просто добавь эритроциты: прокладки и тампоны впервые прошли реальную проверку

В 1920 году американская корпорация «Кимберли-Кларк» представила Kotex — первое одноразовое средство женской гигиены, которое тогда еще называлось не прокладкой, а гигиенической салфеткой. Во время Первой мировой войны компания разработала заменитель хлопка, который армия использовала в качестве хирургической ваты, а армейские медсестры нашли ему еще одно применение. Тогда изделие получило популярность и вышло в массовое производство, но первые гигиенические салфетки немецкая компания Hartmann придумала еще в 1895 году. То есть одноразовые женские прокладки имеют 128-летнюю историю. Но результаты первого исследования, в котором средства женской гигиены тестировали на способность впитывать жидкости с эритроцитами, появились только в этом месяце. Группа женщин-ученых из Орегонского университета здоровья и науки и Портленде опубликовала его в британском медицинском журнале «Сексуальное и репродуктивное здоровье». До этого производители прокладок, тампонов, дисков и чаш использовали воду или солевой раствор — несмотря на то что менструальная кровь более вязкая, так как в ней, кроме самой крови, содержатся вагинальные выделения и ткани эндометрия.
Исследователи протестировали 21 средство гигиены и установили, что лучшая впитываемость у дисков Ziggy, которые способны поглощать до 80 мл. Самые низкие показатели у менструальных трусов — они удерживают всего 2 мл. Тампоны, прокладки и чаши продемонстрировали одинаково средний результат — от 20 до 50 мл. При этом выявленные показатели оказались ниже тех, которые заявлены производителями на упаковках.
Новость широко обсуждают в соцсетях
Пользовательницы твиттера поражаются, что такое исследование впервые провели лишь в 2023 году. Многие были уверены, что тестирование и раньше было приближено к реальному положению дел и что синюю жидкость показывают только в рекламных роликах. «Как же всем множество лет было плевать на женщин и их удобство», — сокрушается @blackteafairy. «Неудивительно, почему девушек с обильными выделениями не спасают ни одни прокладки, даже „метровые“», — добавляет @boomerang_soul, а @chumous_e вместе с ней надеется, что теперь впитываемость прокладок, в том числе ночных, изменится в связи с новыми данными.