В Индии запретили оценочные высказывания в судах по отношению к женщинам

В 2018 году судья штата Керала назвал 24-летнюю женщину, которая наперекор своим родителям вышла замуж за мусульманина, «слабой и уязвимой, способной на самые разные ухищрения». Затем он вынес решение в пользу ее родителей, вернув девушку под опеку и контроль. Помимо этого, в 2020 году судья штата Карнатака постановил, что «женщине не подобает засыпать после изнасилования».