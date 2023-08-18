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В Индии запретили оценочные высказывания в судах по отношению к женщинам

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:26

Верховный суд Индии выпустил руководство для судей, запрещающее использование таких слов, как «соблазнительница», «дева», «блудница» и других. Об этом пишет The Guardian.

В заявлении говорится, что архаичные термины, унижающие достоинство женщины и закрепляющие гендерные стереотипы, до сих пор регулярно звучат в индийских судах, давно выйдя из употребления в других странах.

Верховный суд заявил, что «Руководство по борьбе с гендерными стереотипами» направлено на то, чтобы «юридические рассуждения и письменные работы были свободны от вредных представлений о женщинах».

«Если судьи опираются на вредные стереотипы, это может привести к искажению объективного и беспристрастного применения закона. Это приведет к сохранению дискриминации и отчуждения», — написал в руководстве председатель Верховного суда Индии Дхананджая Й.Чандрачуд.

Он также раскритиковал стереотипы, согласно которым все женщины хотят детей, а также более эмоциональны, чем мужчины. Власти Индии положительно восприняли «Руководство по борьбе с гендерными стереотипами».

Руководитель Центра социальных исследований в Дели Ранджана Кумари подчеркнула, что язык — это инструмент, с помощью которого общество формирует восприятие и поведение. «Когда юристы используют такие слова, как „шлюха“ или „потаскуха“, это является частью позора жертвы и влияет на юридическую судьбу женщины», — сказала она.

В 2018 году судья штата Керала назвал 24-летнюю женщину, которая наперекор своим родителям вышла замуж за мусульманина, «слабой и уязвимой, способной на самые разные ухищрения». Затем он вынес решение в пользу ее родителей, вернув девушку под опеку и контроль. Помимо этого, в 2020 году судья штата Карнатака постановил, что «женщине не подобает засыпать после изнасилования».

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