Ролик знакомит с Фионной и ее котом Кейком, которые живут в скучном городе, где не происходит ничего интересного. Все меняется, когда девушка загадывает желание и оказывается в совершенно новом мире — «Земле Ооо». Вскоре герои сталкиваются с могущественным врагом, для победы над которым им приходится обратиться к Ледяному королю.