Стриминг-сервис Max представил новый трейлер мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк». Премьера десятисерийного шоу запланирована на 31 августа.
Ролик знакомит с Фионной и ее котом Кейком, которые живут в скучном городе, где не происходит ничего интересного. Все меняется, когда девушка загадывает желание и оказывается в совершенно новом мире — «Земле Ооо». Вскоре герои сталкиваются с могущественным врагом, для победы над которым им приходится обратиться к Ледяному королю.
Шоураннером выступает Адам Муто, который работал над оригинальным мультсериалом в качестве сценариста, режиссера, креативного режиссера и продюсера.
«Время приключений» выходил на Cartoon Network с 2010 по 2018 год. Хоть сериал и был ориентирован в первую очередь на детей, он завоевал популярность среди подростков и взрослых. Действие «Времени приключений» происходит на Земле после ядерной войны, которая полностью изменила планету. Создатель шоу Пендлтон Уорд объяснял его концепцию как «конфетное королевство снаружи, тьма внутри».
Мультсериал завоевал множество премий, включая восемь Primetime Emmy Awards, Peabody Award, три Annie Awards, две награды British Academy Children’s Awards, премию Motion Picture Sound Editors и Kerrang! В августе 2021-го стало известно о создании спин-оффа про Фионну и Кейка.