65% россиян хотели бы, чтобы время на дорогу причислили бы к рабочему

65% россиян хотели бы, чтобы время, которое они тратят на дорогу из дома до работы и обратно, признали рабочим и оплачиваемым. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на исследование портала Superjob.
Представители сервиса опросили в период с 10 по 16 августа 1600 человек из 395 населенных пунктов России. Они выяснили, что только 14% респондентов были бы против, если бы время в пути считали равноценным рабочему.
Не нравится такая идея, в основном, тем людям, которые живут рядом со своей работой и тратят на дорогу менее получаса. «Нечестно, кто‑то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто‑то — приедет и уедет», — считают они.
Больше всего сторонников оплачиваемого времени на дорогу: среди тех, кто добирается до работы 30-60 минут, 70% поддержали инициативу. В особенности выступают за изменения молодые россияне в возрасте до 34 лет (72%).
В возрастной категории от 45 лет и старше только 12% граждан готовы к признанию потраченного на дорогу времени к рабочему.
В начале августа Институт исследования проблем современной политики предложил Министерству труда приравнять рабочее время и время в пути до работы. По мнению авторов инициативы, она позволит избежать переработок среди россиян.
По нормам Трудового кодекса, в России рабочее время не может превышать 40 часов в неделю. Однако, как отметили в Институте, у многих граждан дорога до работы и обратно занимает еще от 10 до 20 часов.