СМИ: Тейлор Свифт снова отказалась выступать на Супербоуле

Тейлор Свифт отказалась выступать в перерыве между таймами на Супербоуле в 2024 году. Об этом сообщает HITS Daily Double.
Издание предполагает, что причиной стали огромные затраты на шоу. Вероятно, чтобы их покрыть, Свифт ждет крупного гонорара от Национальной футбольной лиги, организующей чемпионат.
Поклонники артистки называют еще одну вполне вероятную причину: у Тейлор Свифт и так большая аудитория, ей незачем тратить время и деньги на Супербоул. Сейчас она ездит по миру с большим туром и собирает полные стадионы.
В частности, в марте Свифт выступала на Allegiant Stadium. Она собрала 69 тыс. зрителей — и это больше, чем Супербоул месяцем ранее на том же стадионе.
Как отмечает портал Marca, Тейлор Свифт уже во второй раз отклоняет предложение НФЛ. Ранее она отказалась выступать на Супербоуле-2022.