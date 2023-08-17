В США прошел чемпионат мира по собачьему серфингу

Чемпионат мира по серфингу среди собак отчитался о результатах 2023 года. Он прошел штате Калифорния, на волнах Тихого океана.
«Были большие волны и огромное количество участников», — пишут организаторы турнира.
В соревнованиях приняли участие лабрадоры, мопсы, ретриверы, французские бульдоги, спаниели — собаки-спасатели и обычные домашние питомцы.
Некоторые покоряли волны вместе с хозяевами, а кто‑то самостоятельно. Но на всех обязательно были спасательные жилеты.
Жюри оценивали умение собак держаться на доске, технику заплыва и время, проведенное в воде. Также в учет принимали силу волны, которую удалось покорить.
Всего были определены 20 победителей и призеров в семи категориях — в зависимости от веса питомца, тандема с человеком или другими собаками или сольного заплыва.