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В США прошел чемпионат мира по собачьему серфингу

Виктория Шанина
Сегодня в 21:26

Чемпионат мира по серфингу среди собак отчитался о результатах 2023 года. Он прошел штате Калифорния, на волнах Тихого океана.

«Были большие волны и огромное количество участников», — пишут организаторы турнира.

В соревнованиях приняли участие лабрадоры, мопсы, ретриверы, французские бульдоги, спаниели — собаки-спасатели и обычные домашние питомцы.

Некоторые покоряли волны вместе с хозяевами, а кто‑то самостоятельно. Но на всех обязательно были спасательные жилеты.

Жюри оценивали умение собак держаться на доске, технику заплыва и время, проведенное в воде. Также в учет принимали силу волны, которую удалось покорить.

Всего были определены 20 победителей и призеров в семи категориях — в зависимости от веса питомца, тандема с человеком или другими собаками или сольного заплыва.

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