«За всеми свиньями не наубираешься»: чиновница из Курчатова ответила на жалобы на мусор

«Очередной хайп… Конечно, передернуто! Сказано в общем, а не конкретно к жителям города! Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и „устала убирать город“. Я уборкой города не занимаюсь. Для этого есть другие организации», — сказала Мальцева.