«За всеми свиньями не наубираешься»: чиновница из Курчатова ответила на жалобы на мусор

В паблике «Подслушано Курчатов» разгорелся спор между жителями города и местной чиновницей. Подписчики пожаловались на плохое состояние дорог и мусор, а в ответ получили слова о «зажравшемся народе».
О проблеме мусора на улицах заявила пользовательница по имени Анастасия: «Везде мусор валяется! Я понимаю, что есть свиньи, но можно же и дворников нанять и убрать этот срач?».
В ответ на это замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Курчатова Наталья Мальцева написала, что люди «сами срач развели», а теперь жалуются.
Резонансные комментарии Мальцевой уже удалены, однако у администраторов паблика сохранился скриншот.
Слишком бурной реакции на высказывания Мальцевой не последовало. Несколько юзеров с ней согласились, кто‑то обвинил ее в «пользовании государственными привилегиями», кто‑то предложил «быть чистюлями», чтобы «не нужно было столько замов начальнику ЖКХ».
В последующем обсуждении в сообществе «Подслушано Курчатов» на эту тему пользователи отмечали, что город действительно стал грязным и виноваты в этом как жители, так и власти. Вот несколько комментариев:
- «Город действительно стал очень грязный и неухоженный, раньше тут всегда было чисто, аккуратно, везде красивые клумбы и цветы. А сейчас просто ужас… один мусор вокруг. Набережная вообще будто заброшенная, заросло все».
- «Люди, конечно, и свиньи тоже. Но и руководство города-то не лучше».
- «Я помню то время, когда город утопал в розах. И их было море. И я очень хочу, чтобы те времена вернулись».
Сама Наталья Мальцева в комментарии изданию «Подъем» заявила, что ее поняли неправильно, и ответственности за это она не несет.
«Очередной хайп… Конечно, передернуто! Сказано в общем, а не конкретно к жителям города! Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и „устала убирать город“. Я уборкой города не занимаюсь. Для этого есть другие организации», — сказала Мальцева.