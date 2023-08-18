«Аппетитные ножки красивые»: как «Авито» стал новым тиндером (не к радости пользовательниц)

На «Авито» можно найти много любопытного: от «волшебных дедушкиных очков» до «попы с ушами» — актриса Сесиль Плеже даже вела в твиттере аккаунт «Чудеса Авито», где публиковала самые необычные из найденных карточек товаров. Но после того, как тиндер, один из главных сервисов знакомств, ушел из России, пользователи нашли сайту объявлений новое применение. Теперь там не только продают и покупают вещи, предлагают услуги и размещают резюме, но и пытаются знакомиться.