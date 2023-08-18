«Аппетитные ножки красивые»: как «Авито» стал новым тиндером (не к радости пользовательниц)

На «Авито» можно найти много любопытного: от «волшебных дедушкиных очков» до «попы с ушами» — актриса Сесиль Плеже даже вела в твиттере аккаунт «Чудеса Авито», где публиковала самые необычные из найденных карточек товаров. Но после того, как тиндер, один из главных сервисов знакомств, ушел из России, пользователи нашли сайту объявлений новое применение. Теперь там не только продают и покупают вещи, предлагают услуги и размещают резюме, но и пытаются знакомиться.
Пользовательницы твиттера, которые размещали на «Авито» товары, стали делиться скринами сообщений, где потенциальные покупатели обращаются к ним совсем не по поводу сделки.
Девушка, которая хотела продать вещи и для наглядности сфотографировала их на себе, получила десятки сообщений, из которых только одно касается непосредственно объявления — его отправила женщина. Мужчины же интересовались, «кто это за милашка на фото», и писали про «аппетитные ножки красивые». Девушка, выложившая джинсовую юбку и легинсы, заскринила отклики «очень красивая фигура» и «четкая». @tendernesskk в середине этой недели показала, как ей делают комплименты, зовут гулять и спрашивают, замужем ли она.
Судя по постам в твиттере, пик подобной активности от пользователей «Авито» случился после остановки работы тиндера в РФ, но такие сообщения девушки получали на платформе и раньше. Например, в 2021 году @bblxoda_het получила от незнакомца сообщение «красивое фото где голенькая» (авторская орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).