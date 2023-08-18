В соцсетях любят вспоминать явления, связанные с какой‑то конкретной эпохой. Например, в твиттере выясняли, какие фразы вряд ли поймут нынешние двадцатилетние — те, кто не застал в осознанном возрасте 1990-е и 2000-е. Среди вариантов — слова «Дима, помаши рукой маме» из социальной рекламы того времени, «Не трать деньги на перемотку, возьми карандаш» и «Выйди из интернета, мне позвонить надо».
В начале августа в соцсети появились десятки постов с хештегом #SignsYoureInYour40s — «Признаки того, что вам за 40». Представители поколения Х перечисляют признаки, по которым можно понять, что они родились до 1983 года.
«В вашей жизни были 8tracks (интернет-радио. — Прим. ред.), кассеты, CD-диски, MP3-плееры и музыкальные стриминговые сервисы»
«Вы всегда будете думать, что в 90-х была лучшая музыка»
«Кассир спрашивает ваш паспорт, чтобы подтвердить возраст, но смеется при этом»
«Учитель говорил вам: „У вас не всегда будет калькулятор в кармане“»
«Вы часами ждали загрузку музыки и фильмов»
«Похмелье преследует вас весь день, а не быстро проходит»
«Вы засыпаете в ночных клубах и барах» (Подпись на картинке: «Поход в клуб, когда тебе за 30»)
«Ты пользовался таким…»
«Вот как ты „гуглил“ что‑то в юношестве»
«Как я проведу пятничную ночь»
«Ты помнишь, что на MTV показывали музыкальные клипы»
Пользователи вспоминают, что в их детстве и юности еще не было гаджетов и интернета: поэтому вместо вбивания запроса в поисковую строку гугла приходилось идти в библиотеку, а учитель математики мог произнести фразу «У вас не всегда будет калькулятор в кармане», не подозревая, что вскоре гаджеты будут практически у всех. Некоторые жалуются, что больше недоступна возможность пить всю ночь, а после пойти на пару или на работу: теперь похмелье длится весь день, а в пятницу вечером хочется остаться в кровати. «Кассир спрашивает ваш паспорт, чтобы подтвердить возраст, но смеется при этом», — замечают в рамках флешмоба. Впрочем, некоторые из этих пунктов могут примерить на себя и те, кто моложе 40. Например, воспоминание о том, что загрузку музыкальных альбомов и фильмов приходилось ждать часами.