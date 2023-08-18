Пользователи вспоминают, что в их детстве и юности еще не было гаджетов и интернета: поэтому вместо вбивания запроса в поисковую строку гугла приходилось идти в библиотеку, а учитель математики мог произнести фразу «У вас не всегда будет калькулятор в кармане», не подозревая, что вскоре гаджеты будут практически у всех. Некоторые жалуются, что больше недоступна возможность пить всю ночь, а после пойти на пару или на работу: теперь похмелье длится весь день, а в пятницу вечером хочется остаться в кровати. «Кассир спрашивает ваш паспорт, чтобы подтвердить возраст, но смеется при этом», — замечают в рамках флешмоба. Впрочем, некоторые из этих пунктов могут примерить на себя и те, кто моложе 40. Например, воспоминание о том, что загрузку музыкальных альбомов и фильмов приходилось ждать часами.