Японский изобретатель пытался спастись от жары, но спроектировал лишь новое бесполезное устройство

Японец Казуя Сибата специализируется на создании на первый взгляд интересных, но на самом деле малополезных устройств. Например, он придумал контейнер для снеков, который контролирует поедание вредных закусок вроде чипсов: после того как человек вытащил руку с едой, крышка автоматически закрывается на 30 секунд. Среди других его изобретений — работающий на батарейках подъемник для лежащих на дне чипсов, открывалка для пластиковых пакетов и полностью автоматическая салфетница.
Недавно изобретатель представил новое творение — мини-кондиционер, который можно носить с собой.
С помощью магнитов устройство размером с небольшую коробку крепится на пояс, захватывая край футболки и превращая ее в своеобразный веер. Сибата сам признал в соцсетях, что изобретение «работает не так, как он думал», и что предметы гардероба с кондиционированием воздуха гораздо эффективнее — такие действительно придумали еще до него.
Но японский изобретатель не сдается и продолжает разработки: на его сайте даже можно заполнить специальную форму с волнующей вас проблемой, и, возможно, он сможет найти к ней решение.