Японский изобретатель пытался спастись от жары, но спроектировал лишь новое бесполезное устройство

Японец Казуя Сибата специализируется на создании на первый взгляд интересных, но на самом деле малополезных устройств. Например, он придумал контейнер для снеков, который контролирует поедание вредных закусок вроде чипсов: после того как человек вытащил руку с едой, крышка автоматически закрывается на 30 секунд. Среди других его изобретений — работающий на батарейках подъемник для лежащих на дне чипсов, открывалка для пластиковых пакетов и полностью автоматическая салфетница.