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Японский изобретатель пытался спастись от жары, но спроектировал лишь новое бесполезное устройство

Анна Красюк
Сегодня в 19:06

Японец Казуя Сибата специализируется на создании на первый взгляд интересных, но на самом деле малополезных устройств. Например, он придумал контейнер для снеков, который контролирует поедание вредных закусок вроде чипсов: после того как человек вытащил руку с едой, крышка автоматически закрывается на 30 секунд. Среди других его изобретений — работающий на батарейках подъемник для лежащих на дне чипсов, открывалка для пластиковых пакетов и полностью автоматическая салфетница.

Недавно изобретатель представил новое творение — мини-кондиционер, который можно носить с собой.

С помощью магнитов устройство размером с небольшую коробку крепится на пояс, захватывая край футболки и превращая ее в своеобразный веер. Сибата сам признал в соцсетях, что изобретение «работает не так, как он думал», и что предметы гардероба с кондиционированием воздуха гораздо эффективнее — такие действительно придумали еще до него.

Но японский изобретатель не сдается и продолжает разработки: на его сайте даже можно заполнить специальную форму с волнующей вас проблемой, и, возможно, он сможет найти к ней решение.

Подробности по теме
Какое из этих изобретений наиболее бесполезное? 💁‍♂️
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