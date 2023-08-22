В других видео Десаи рассказывает детям, что в каждом месяце есть несколько дней, когда женщина может плохо себя чувствовать и нуждаться в особой заботе, что грязную одежду нужно складывать в специальный контейнер, а постель заправлять после сна, что женский спорт нужно поддерживать наравне с мужским, что молчание во время приятных занятий вроде прогулки по пляжу — одна из форм взаимодействия с партнером, что медитации успокаивают разум.