Тиктокерка из Нью-Джерси Паял Десаи ведет блог, посвященный моде и стилю: она делится с подписчиками луками и показывает, как комбинировать между собой предметы гардероба. Но блогерка еще и мать, которая воспитывает двух детей, 7-летнего Картера и 3-летнего Дева. Она записала серию роликов «Никаких сыновей-бездельников», где объясняет, чему учит мальчиков и какие ценности пытается передать.
Женщина объясняет, что хочет, чтобы они выросли «добрыми, чуткими и ответственными партнерами», и что в силах современных родителей разрушить «патриархальный фундамент» общества. «Гендерные роли существуют только до тех пор, пока мы их так определяем», — добавляет она.
«Учу своего сына, что „нет“ значит „нет“, чтобы он стал человеком, с которым ваш ребенок будет чувствовать себя в безопасности», — гласит одно из видео, которым Десаи напоминает про важность принципа активного согласия и право других людей от чего‑то отказываться.
В другом ролике женщина учит сына осознавать и правильно идентифицировать свои эмоции и выписывать их в блокнот, когда ему грустно. «Чтобы ваша дочь не имела дела с его импульсивными вспышками», — добавляет она.
А чтобы будущие партнеры сына не столкнулись с мужчиной, «которого придется обслуживать всю его жизнь», тиктокерка учит его заниматься повседневными бытовыми делами — например, на видео ребенок моет посуду после еды.
В других видео Десаи рассказывает детям, что в каждом месяце есть несколько дней, когда женщина может плохо себя чувствовать и нуждаться в особой заботе, что грязную одежду нужно складывать в специальный контейнер, а постель заправлять после сна, что женский спорт нужно поддерживать наравне с мужским, что молчание во время приятных занятий вроде прогулки по пляжу — одна из форм взаимодействия с партнером, что медитации успокаивают разум.
Некоторые ролики серии набирают сотни тысяч и миллионы просмотров: комментаторы благодарят женщину за ее непростой родительский труд и восхищаются тем, как ответственно она подходит к воспитанию сыновей. «Не все герои носят плащи», — пишут под тиктоком, который посмотрели более десяти миллионов раз. «Пожалуйста, давайте сделаем это трендом в жизни, а не только в тиктоке», — добавляют там же.