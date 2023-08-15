Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности — идти всегда нужно только от себя», — пишет Росгосцирк.