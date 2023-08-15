Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

На 86-м году жизни скончался народный артист России Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Об этом сообщает пресс-служба Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).
«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности — идти всегда нужно только от себя», — пишет Росгосцирк.
Андрей Николаев был обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов, профессором ГИТИСа. Он учился у Михаила Румянцева (Карандаш), Олега Попова, Юрия Никулина. А среди его студентов была Алла Пугачева.
Артист сам придумывал эксцентричные номера и образы, удивлял зрителей акробатическими трюками и эквилибром, исполнял джигитовку, вальсировал на балетных пуантах, жонглировал и пел.