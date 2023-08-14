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Владелец сетей Zarina и Befree откроет в Петербурге новый магазин одежды Idol

Юлия Онодэра
Вчера в 22:12

Компания Melon Fashion Group, которой принадлежат бренды Carina, Befree, Love Republic и Sela, запустит в Петербурге новую сеть магазинов одежды под названием Idol. Об этом сообщил «РБК».

Одна из торговых точек расположится в комплексе «Европолис». Там на витрине будущего магазина, который придет на место Zarina, уже появился баннер «Скоро открытие».

Другие два магазина откроют в ТРЦ «Охта Молл» и «Радуга». В данный момент компания набирает персонал для новых точек, в сети можно найти вакансии стилистов-консультантов, продавков, замдиректора и менеджера по работе с блогерами.

Согласно описанию Idol, он станет «новым премиальным брендом одежды, обуви и аксессуаров», в котором можно будет составить «гардероб для разных случаев жизни, сочетающий в себе базовые вещи и акцентные коллекции».

Представители бренда обещают вещи, «созданные из премиальных тканей, с тщательно проработанным кроем и особенным вниманием к деталям — фурнитуре, аксессуарам и швам».

Официальная презентация бренда состоится в сентябре. До нее в Melon Fashion Group предпочли не комментировать запуск новой сети. Однако ранее об Idol рассказали на отраслевой выставке NatMall.

«Обещают сегмент affordable premium, массированную маркетинговую активность и красивые магазины. Хотят забрать себе сегмент, который занимал Massimo Dutti», — рассказывала директор по развитию Retail Profile и автор телеграм-канала Mall Tales Александра Котова.

По ее словам, в первый год работы бренда откроются 50 торговых точек. Петербургские магазины станут доступны покупателям осенью 2023 года.

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