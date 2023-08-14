В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от педофила

В Ижевске 15-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств мужчины. Об этом сообщило РИА «Новости» и телеграм-канал Baza.
По информации источников, школьница оказалась в гостях у 34-летнего знакомого. Когда тот начал склонять девушку к близости, та попыталась убежать от него через окно четвертого этажа.
Отчаянный поступок привел к тяжелым травмам. Девятиклассницу госпитализировали с переломом позвоночника. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое.
«Сейчас она находится под наблюдением лучших нейрохирургов республики и получает всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, девочка находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время планируется проведение операции», — рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Напавший на школьницу мужчина скрылся от правоохранителей. В данный момент его разыскивает полиция. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера.