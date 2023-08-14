В сети вирусится несуществующий фильм ужасов «Zepotha». На «Википедии» появилась страничка с ним

Пользователи тиктока массово обсуждают фильм ужасов 80-х годов «Zepotha». Ролики о нем набирают по несколько миллионов просмотров, но есть одно но — этой картины никогда не существовало.
Несколько дней назад 19-летняя Эмили Джеффри опубликовала в тиктоке ролик с предложением создать фейковый ужастик и убедить людей, что он настоящий. На момент написания заметки видео посмотрели 5,3 млн человек.
«Если мы создадим фальшивый фильм ужасов 80-х под названием «Zepotha» и начнем комментировать «боже, ты выглядишь в точности как та девушка из «Zepotha». То мы станем свидетелями развития новых деталей, появления главных героев и так далее. А еще мы сможем убедить тысячи людей, что этот фильм ужасов со странным названием действительно существует», — написала она.
Музыка, звучащая на заднем плане видео Джеффри — это фрагмент из ее собственной песни «Do you remember me», релиз которой запланирован на 25 августа.
План девушки удался — соцсети заполнили вирусные ролики, в которых люди объясняют сюжет несуществующего фильма, демонстрируют VHS-кассеты, одеваются как главные герои и обсуждают сиквел (!).
Пользователи сети придумали несколько персонажей из фильма Максин, Элейн, Рита, Винсент, Лидия, Коул и Дэнни — и закосплеили их!
Мудобрды персонажей и маски в стиле «Кто ты из „Zepotha“» появились вслед за косплеями.
К треду присоединилась даже актриса из «Волшебников из Вэйверли Плейс» Мария Каналс-Баррера. Она опубликовала видео, в котором рассказала как сильно любила фильм в свое время и как сильно ее дочь похожа на главную героиню Элейн.
За несколько дней пользователи сети придумали не только главных героев, но и историю о создателях «Zepotha». Так, оказалось, что авторами являются братья Данзик, которые однажды разругались до такой степени, что один из них уничтожил (как он думал) все пленки с лентой, находившиеся в обращении. В итоге их ссора закончилась жутким кровавым убийством.
Самой обсуждаемой сценой из фильма стала сцена в лесу, которую пользователи прозвали «одной из лучших сцен в истории кинематографа».
Тред, существующий всего около 48 часов, вышел из‑под контроля, так как некоторые люди стали просить других помочь им найти фильм в сети, чтобы понять, из‑за чего такая шумиха. Комментаторы массово попытались убедить их, что причина, по которой «Zepotha» недоступна в интернете заключается, в том, что картина «существует только на DVD и VHS».
На «Википедии» появились даже странички с «Zepotha» и «Zepotha-2». «Я любила „Zepotha“, когда была младше. Но теперь я узнала, что был и второй фильм? Где я могу его посмотреть?» — написала в видео Джеффри.
В сети предполагают, что существует вполне реальная возможность, что фильм «Zepotha» появится в будущем. 13 августа Джеффри объявила конкурс на лучшую короткометражку.
«Эй, простите, что разрушаю четвертую стену, но как создатель „Zepotha“ я считаю важным восстановить и упорядочить нашу историю. Пора вам, настоящим творческим гениям, стоящим за всем этим, оживить „Zepotha“ в ваших собственных короткометражных фильмах. Победитель этого конкурса получит от меня 500 фунтов стерлингов, а его работа станет каноном во вселенной „Zepotha“», — написала она.
В сети уже прозвали девушку гением маркетинга из‑за того, что шутка привлекла огромное влияние к ее еще не вышедшему треку. «Неужели этот человек просто случайно написал лучшую песню в истории и создал фальшивый фильм только для того, чтобы люди услышали ее музыку?» — написал один из пользователей. «Это лучшая маркетинговая стратегия», — добавил другой.