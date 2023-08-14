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Суфьян Стивенс анонсировал новый альбом и поделился первым синглом

Семён Гудошников
Сегодня в 18:08

Суфьян Стивенс выпустит новый альбом «Javelin» 6 октября. Первый сингл с него — «So You Are Tired» — уже в сети.

Стивенс записал пластинку вместе с друзьями — Эдриенн Мари Браун, Ханной Коэн, Полин Делассюс, Меган Луи, Неделл Торриси и Брайсом Десснером из The National. Музыкант подготовил к релизу книгу с иллюстрациями и 10 эссе, а еще сам оформил обложку пластинки.

«Javelin» станет первым сольным лонгплеем Стивенса с 2020 года, когда свет увидел «The Ascension». Представители артиста также говорят, что пластинка ознаменует возвращение музыканта в «полноценный режим певца и автора песен» впервые со времен знаменитого «Carrie & Lowell» 2015 года.

Ранее в этом году Стивенс выпустил альбом с саундтреками к балету «Reflections». В 2021-м артист представил коллекцию инструментальной музыки «Convocations» в пяти частях.

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