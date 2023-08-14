Суфьян Стивенс анонсировал новый альбом и поделился первым синглом

Стивенс записал пластинку вместе с друзьями — Эдриенн Мари Браун, Ханной Коэн, Полин Делассюс, Меган Луи, Неделл Торриси и Брайсом Десснером из The National. Музыкант подготовил к релизу книгу с иллюстрациями и 10 эссе, а еще сам оформил обложку пластинки.