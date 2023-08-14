В сети раскритиковали школу в Китае. Там девочек учили скромно одеваться, чтобы их не домогались

Средняя школа на юге Китая стала предметом споров в сети: там провели урок полового воспитания для девочек, на котором их учили скромно одеваться и вести себя так, чтобы не стать жертвами сексуальных домогательств, пишет CNN.
Спорный урок прошел в школе города Чжаоцин еще в прошлом году, но только сейчас привлек внимание общественности. Ведущий предмет учитель заявил, что девушки становятся жертвами, «потому что ярко одеваются и ведут себя кокетливо».
«Девушки не должны носить прозрачную или вызывающую одежду, а также должны избегать легкомысленных действий», — сказал преподаватель.
Пользователи китайской соцсети Weibo назвали такие высказывания обвинением жертв. Они пишут, что женщины становятся жертвами домогательств вне зависимости от того, что они носят.
Ситуация дошла до местных властей. «Лекция содержала некоторые неуместные выражения, которые вызвали недопонимание [среди онлайн-пользователей]», — говорится в заявлении профильного ведомства.
Бюро, занимающееся сферой образования в провинции Гуандун, потребовало пересмотреть программу в школе, ставшей центром скандала, и впредь лучше готовить учителей к урокам. Однако этой меры оказалось недостаточно, юзеры раскритиковали и заявление властей.
«Люди в интернете не „неправильно поняли“. Наказание слишком мягкое», — говорится в одном из комментариев. По словам пользователей, произошла не невинная ошибка, а ситуация, ставшая отражением реальных убеждений большинства населения Китая.