Юмор и умение признавать неправоту: мужчины назвали зеленые флаги в поведении женщин

В сети уже не первый год обсуждают красные флаги (символ, которым называют тревожные звоночки) в отношениях. Но есть еще зеленые флаги, которые дают понять, что отношения развиваются в здоровом и безопасном направлении.
Один из пользователей Reddit под ником u/poopfaceroleplay решил узнать у мужчин, какой главный зеленый флаг они хотели бы видеть в поведении женщины. За три дня тред набрал более 3000 комментариев.
Собрали 10 самых важных и трогательных зеленых флагов: от хорошего чувства юмора до искренней доброты и умения признавать свою неправоту.
«Здоровый подход к конфликту. Во время одной из моих ранних ссор с девушкой (ныне женой) я удивился, что, несмотря на злость, она сказала: „Я расстроена, когда ты сделал X, из‑за (чего‑то в ее прошлом). Я знаю, ты не виноват в том, что произошло в прошлом, но я все еще что‑то чувствую, нам стоит поговорить позже, когда я немного приду в себя“. Никакого замалчивания, никакого сокрытия эмоций и последующего взрыва, твердость в чувствах, честные извинения… Это здорово», — u/broman55
«Многие говорят, что у меня хорошее чувство юмора, но я хочу смеяться над ее шутками и находчивостью», — u/PrayForMojo_
«Искренняя доброта. Я познакомился со своей женой одиннадцать лет назад и быстро влюбился. Она самый добрый человек, которого я когда‑либо встречал. Каждая собака получает любовь, а каждый ребенок — восхищение. Вам нужна помощь? Она тут как тут, в рабочих ботинках. Бездомный? Она держит под рукой закуски и деньги, чтобы раздать их. У меня плохой день? Она сделает все возможное, чтобы я знал, что меня любят», — u/Infinite-Ambassador5
«Когда партнер находит время, чтобы искренне подумать о вас, о том, что вам нравится/не нравится, и смотрит на вещи с вашей точки зрения, это самый зеленый флаг, который я могу придумать», — u/shockwave_supernova
«Эмоциональный интеллект — это относится и к мужчинам. Любой, кто находит время задаться вопросом, почему он чувствует себя определенным образом, а не действует инстинктивно, — это подарок. У меня никогда в жизни не было таких отношений, как сейчас, мы можем спокойно обсудить все без оскорблений и обид, эмоциональный интеллект — вот ключ», — u/MolagMoProblems
«Она готова попробовать с вами что‑то новое, связанное с тем, что вам нравится. Кроме того, парни, это касается обеих сторон. Если ваша женщина чем‑то интересуется, попробуйте поделать это вместе с ней», — u/americansherlock201
«Готовность расти как личность. Моя жена постоянно стремится узнать больше и с удовольствием делится со мной новыми знаниями. Смирение, когда ты понимаешь, что тебе еще многому предстоит научиться, — это не только привлекательная черта романтического партнера, это просто хорошая черта характера в целом», — u/HighlightOk7535
«Хочу добавить к типичным зеленым флагам то, что она уважает ваши увлечения и интересы. Не обязательно, чтобы она сама увлекалась ими, но должна понимать, что они важны для вас. Мне за 40, и моя жена спокойно относится к моим еженедельным DnD-сессиям с друзьями даже поздней ночью», — u/crazyrich