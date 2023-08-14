Юмор и умение признавать неправоту: мужчины назвали зеленые флаги в поведении женщин

«Здоровый подход к конфликту. Во время одной из моих ранних ссор с девушкой (ныне женой) я удивился, что, несмотря на злость, она сказала: „Я расстроена, когда ты сделал X, из‑за (чего‑то в ее прошлом). Я знаю, ты не виноват в том, что произошло в прошлом, но я все еще что‑то чувствую, нам стоит поговорить позже, когда я немного приду в себя“. Никакого замалчивания, никакого сокрытия эмоций и последующего взрыва, твердость в чувствах, честные извинения… Это здорово», — u/broman55