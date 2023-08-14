В Дагестане полицейские спасли двухлетнюю девочку, которая вылезла в окно многоэтажки

В дагестанском Каспийске двухлетняя девочка вылезла в открытое окно на девятом этаже многоквартирного дома. Полицейские успели ее спасти, пишет издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Маленькую девочку, сидящую на кондиционере, рано утром 14 августа заметили прохожие. «Туристы, которые, видимо, решили искупаться на рассвете, заметили девочку и позвонили в полицию», — заявили в пресс-службе.
На место приехал ближайший наряд ППС, а затем и оперативная группа. Они пытались попасть в квартиру около 40 минут — дома была девочка постарше, которая отказывалась открывать дверь.
«Взламывать не пришлось, потому что в квартире была более старшая девочка. Ее около 40 минут уговаривали, чтобы она дверь открыла. Она боялась», — рассказывают в МВД.
В это время оперативники начали собирать одеяла у соседей и раскладывать их под окном на всякий случай. Но в итоге старшая девочка открыла дверь, и младшую сняли с подоконника.
«Сейчас выясняется информация о родителях, устанавливаются все подробности», — заключили в пресс-службе ведомства.