Минтранс предложил сделать необязательным дублирование на английском на схемах метро

В пресс-службе Московского метрополитена отметили, что в метро, на МЦД, МЦК и монорельсе перестали объявлять станции на английском языке еще в 2021 году. Это объяснили тем, что из‑за пандемии снизился туристический поток, а пассажиры жаловались на «дополнительное информирование».