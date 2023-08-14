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Минтранс предложил сделать необязательным дублирование на английском на схемах метро

Семён Гудошников
Сегодня в 13:19

Минтранс предложил отменить обязательное дублирование информации на схемах и указателях в метро на английском языке. Об этом говорится в проекте изменений в ведомственные приказы, на который обратил внимание «Коммерсант».

Правила предлагают распространить также на монорельсы, фуникулеры и канатные дороги. Решение о дублировании информации хотят оставить за региональными властями.

Необходимость изменений министерство обосновывает «многочисленными обращениями граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров с учетом социально-политической ситуации».

Возможность дублировать надписи и объявления на других языках «с учетом региональных особенностей» в проекте поправок остается. К примеру, сейчас в метро Казани станции объявляют и на татарском языке.

В настоящее время перевозчики обязаны дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке.

В пресс-службе Московского метрополитена отметили, что в метро, на МЦД, МЦК и монорельсе перестали объявлять станции на английском языке еще в 2021 году. Это объяснили тем, что из‑за пандемии снизился туристический поток, а пассажиры жаловались на «дополнительное информирование».

В конце февраля Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на государственном уровне, если у них есть аналоги на русском. Авторы инициативы заявляли, что она «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

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