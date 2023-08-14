Перепутать одноименные города, забронировать билет на другой год и еще 8 ошибок в путешествиях

Обычно предполагается, что путешествие принесет много удовольствия и приятной беззаботности. Но совершенные по невнимательности ошибки могут серьезно испортить давно запланированный отдых. Пользователи реддита делятся такими случаями из своей жизни. Собрали 10 самых абсурдных.
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«Сидней в Австралии и Сидней в Новой Шотландии расположены совсем не близко друг от друга. Понятия не имею, почему я не задался вопросом, почему билет такой дешевый!» — egd-f.
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«Ошибку совершила не я, а мой муж. Вечером перед нашей первой поездкой в Барселону он заметил, что срок действия его паспорта истек. Бронирование наших отелей уже нельзя было отменить, поэтому я помахала на прощание и отправилась в путешествие одна», — Trekker_Cynthia.
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«Я забронировал поездку в Стамбул на декабрь, предполагая, что будет тепло, потому что это Средиземное море и Ближний Восток. Не проверил прогноз погоды и не взял с собой теплую одежду. Когда я приехал, шел снег», — ShinjukuAce.
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«Я забронировал билет на экскурсию по музею Анны Франк, приехал на место и встал в очередь. Билет оказался на следующий год», — Dickasaurus2000.
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«Я был неопытным 19-летним путешественником, который привез в Ливерпуль много немецкого пива в спортивной сумке. 10 или 12 бутылок разбились, пакеты на конвейерной ленте пропитались пивом, и люди сердито бормотали, глядz на это. Все взгляды были устремлены на меня, когда я быстро забирал сумку с мокрым дном с ленты», — DoneTravelling.
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«Прибыть в час дня на рейс, оформленный на час ночи… опоздание на 12 часов. Полет был из Индии в США, так что ошибка вышла очень дорогой», — bradkwells.
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«Провела целый месяц в Лондоне и ни разу не выезжала за пределы города. Я была глупой 20-летней американкой, которая не понимала, как легко там путешествовать на поезде. Помню, что единственной однодневной поездкой, которую я рассматривала, был автобусный тур в Стоунхендж, но это выходило очень дорого, поэтому я забила», — catsporvida.
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«Узнал на собственном горьком опыте, что авиакомпании отменяют обратный рейс, если вы не явитесь на первый. К сожалению, я не подозревал об этом, пока не попытался зарегистрироваться за 24 часа до полета домой. Это была дорогостоящая и утомительная ошибка», — theisenb.
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«Моя ошибка — пытаться посетить слишком много мест за короткий промежуток времени. Я все время это делаю и говорю себе, что в следующий раз не буду. Возможно, не самое глупое, что можно сделать, но это абсурдно повторяется раз за разом», — Blindemboss.
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«Приехал в Кельн на два дня, чтобы увидеть рождественскую ярмарку в канун Рождества, и узнал, что они не работают с 24 по 26 число. Провел все Рождество в гостиничном номере, так как почти все было закрыто», — Kam3raman.