Мальчик выжил, упав в Большой каньон

13-летний Уайатт Кауффман поскользнулся и упал с 30-метровой высоты в Большой каньон в американской Аризоне, но выжил. Об этом сообщает Би-би-си.
По словам мальчика, он поскользнулся на скале и упал после того, как ушел с дороги, чтобы другие люди могли сфотографироваться. Кауффман потерял сцепление и начал подать назад, когда сидел на корточках и держался одной рукой за камень.
К спасательным работам привлекли десятки человек, которые спустились со скалы за пострадавшим после того, как решили, что использование вертолета невозможно из‑за рельефа. Спасателям потребовалось два часа, чтобы вытащить его в безопасное место.
В разговоре с местным телевидением Кауффман заявил, что не помнит ничего после падения. «Я помню только, что оказался в машине скорой помощи, затем в вертолете, самолете и попал сюда», — рассказал он в больнице.
После госпитализации ему диагностировали девять сломанных позвонков, сломанную руку, разрыв селезенки и коллапс легкого. К настоящему моменту мальчика выписали из больницы.
В начале августа в Мексике восьмилетний мальчик сорвался в кратер вулкана Кситле, пролетел 50 метров и выжил. У ребенка зафиксировали серьезную черепно-мозговую травму, повреждение левого колена и перелом левого плеча.