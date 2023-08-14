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Мальчик выжил, упав в Большой каньон

Семён Гудошников
Сегодня в 10:57

13-летний Уайатт Кауффман поскользнулся и упал с 30-метровой высоты в Большой каньон в американской Аризоне, но выжил. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам мальчика, он поскользнулся на скале и упал после того, как ушел с дороги, чтобы другие люди могли сфотографироваться. Кауффман потерял сцепление и начал подать назад, когда сидел на корточках и держался одной рукой за камень.

К спасательным работам привлекли десятки человек, которые спустились со скалы за пострадавшим после того, как решили, что использование вертолета невозможно из‑за рельефа. Спасателям потребовалось два часа, чтобы вытащить его в безопасное место.

В разговоре с местным телевидением Кауффман заявил, что не помнит ничего после падения. «Я помню только, что оказался в машине скорой помощи, затем в вертолете, самолете и попал сюда», — рассказал он в больнице.

После госпитализации ему диагностировали девять сломанных позвонков, сломанную руку, разрыв селезенки и коллапс легкого. К настоящему моменту мальчика выписали из больницы.

В начале августа в Мексике восьмилетний мальчик сорвался в кратер вулкана Кситле, пролетел 50 метров и выжил. У ребенка зафиксировали серьезную черепно-мозговую травму, повреждение левого колена и перелом левого плеча.

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