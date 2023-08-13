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В Ленобласти прошел заплыв на резиновых женщинах. В нем участвовали более 400 человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:32

12 августа в поселке Лосево Ленинградской области прошел массовый заплыв на надувных резиновых женщинах под названием Bubble Baba Challenge — 2023. Об этом сообщает Life.

Со всей страны для участия в заплыве приехали 333 мужчины и 73 женщины. Главное условие — преодолеть дистанцию в 600 метров с резиновой женщиной. Для тех, кто приехал без реквизита, был открыт пункт проката.

«Цель соревнований Bubble Baba Challenge состоит в пропаганде здорового и спортивного образа жизни, а также в популяризации тезиса, что „резиновая женщина — это не более чем средство передвижения“», — подчеркивают организаторы.

© Фото: Андрей Чепакин/«ВКонтакте»
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© Фото: Андрей Чепакин/«ВКонтакте»
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© Фото: Андрей Чепакин/«ВКонтакте»
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© Фото: Андрей Чепакин/«ВКонтакте»
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© Фото: Андрей Чепакин/«ВКонтакте»
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Перед заплывом участники фестиваля вместе с барабанщиками прошли парадом, показывая всем своих надувных женщин. «Комсомольская правда» пишет, что каждая из кукол была особенной: их разрисовали и надели парики.

В мужском зачете гонку выиграл участник под псевдонимом Карел и его спутница Шлюпка. Они преодолели дистанцию за 5 минут 10 секунд. В женском зачете — Машина и ее Удовольствия (5 минут 36 секунд).

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