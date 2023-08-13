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«От ЗАГСа метров 200»: в твиттере спорят, этично ли расставаться с партнером за мгновения до свадьбы

Максим Саблин
Сегодня в 17:39

В твиттере обсуждают, этично ли отказывать жениху или невесте прямо перед свадьбой. Части пользователей считает такой шаг эгоистичным и травмирующим, им отвечают, что лучше так, чем застрять в плохом браке на долгие годы.

Дискуссия развернулась под постом @ome4ta. Она опубликовала историю, в которой невеста решает отменить свадьбу прямо в день похода в ЗАГС с женихом. Хотя текст написан от первого лица, девушка признала, что это фрагмент эссе «Неправильные чувства» клинического психолога Марины Баскаковой.

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Впрочем, сотни читателей приняли тред за чистую монету. Часть из них посочувствовали мужчине, а девушку посчитали инфантильной и эгоистичной. Отношения складываются долгое время, а их сиюминутное крушение может быть травматичным опытом. По мнению комментаторов, автор твита даже заслуживает быть отвергнутой таким же образом, чтобы ощутить аналогичное разочарование.

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У оппонентов @ome4ta нашелся и другой аргумент. По их словам, женщина злоупотребляет психологическими концепциями и неверно их понимает. Читатели считают, что такие манипуляции лишь помогают абъюзеру снимать с себя ответственность за несчастье близкого человека и замыкают его на своих желаниях.

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Впрочем, у блогерки нашлись и сторонники. Они обратили внимание на множество комментариев с мужской точки зрения под постом @ome4ta. Также читатели отметили, что истории о матерях-одиночках и семейном насилии часто остаются без внимания и лучше, что сбежавшая невеста не стала их героиней. К тому же, добавила пользовательница @lemurch19, никакие узы не должны быть вечными, в том числе, партнерские и брачные.

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Интересную тему поднял комик Кирилл Сиэтлов. Он заметил, что брачная церемония сама по себе может быть стресс-тестом будущего союза, во время этого ритуала жених и невеста должны понять, что стоят на пороге нового этапа жизни. Проходя такую проверку, они отвечают себе на вопрос, действительно ли они готовы посвятить годы своей жизни партнеру.

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