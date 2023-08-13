«От ЗАГСа метров 200»: в твиттере спорят, этично ли расставаться с партнером за мгновения до свадьбы

Впрочем, у блогерки нашлись и сторонники. Они обратили внимание на множество комментариев с мужской точки зрения под постом @ome4ta. Также читатели отметили, что истории о матерях-одиночках и семейном насилии часто остаются без внимания и лучше, что сбежавшая невеста не стала их героиней. К тому же, добавила пользовательница @lemurch19, никакие узы не должны быть вечными, в том числе, партнерские и брачные.