19 августа Jahmal TGK и VibeTGK выступят в клубе «16 Тонн»

На концерте они презентуют новый альбом «Будни», он вышел в июне этого года и набрал больше миллиона прослушиваний на стриминговых площадках. 20 песен релиза отличают винтажный звук с узнаваемыми семплами и реалистичные тексты рэперов. Кроме того, в LP вошли фиты с Feduk, Витей АК, Slimus, Krec и «Регионом снег».