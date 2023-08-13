19 августа Jahmal TGK и VibeTGK выступят в клубе «16 Тонн»

19 августа в клубе «16 Тонн» выступят участники «Триагрутрики» Jahmal TGK и VibeTGK. Билеты можно найти на «Афише».
На концерте они презентуют новый альбом «Будни», он вышел в июне этого года и набрал больше миллиона прослушиваний на стриминговых площадках. 20 песен релиза отличают винтажный звук с узнаваемыми семплами и реалистичные тексты рэперов. Кроме того, в LP вошли фиты с Feduk, Витей АК, Slimus, Krec и «Регионом снег».
Пока деятельность группы ТГК поставлена на паузу, ее участники по-прежнему заняты делом. В феврале этого года поклонники услышали совместный релиз DJ Puza TGK и Big Mic TGK. Проекта от Jahmal и Vibe фанатам пришлось подождать до лета, но, кажется, результат того стоил.
«Когда стало казаться, что Jahmal TGK и VibeTGK слишком заняты внутренними проблемами, чтобы выпустить совместный релиз, они записали лучший рэп-альбом года!» — гордо говорят о «Буднях» представители артистов.