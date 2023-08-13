После наводнения в Приморье эвакуировали более 2000 человек. Из‑за паводка из лесов выходят тигры

МЧС эвакуировало более 2000 человек из‑за наводнения в Приморском крае, в том числе 405 детей сообщили в пресс-службе ведомства. В зоне подтопления оказались 16 муниципалитеторв.
В городах и поселках Приморья из‑за тайфуна «Ханун» и мощных осадков вода залила 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, а также 43 участка дорог. Потоп отрезал 28 населенных пунктов, спасатели организовали 9 лодочных переправ. Также они открыли 13 пунктов временного размещения, места в них уже заняли 550 человек, в том числе свыше 160 детей.
«Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды. Всего для ликвидации последствий наводнений задействовано 653 человека и 205 единиц техники», — добавили в ведомстве.
Тайфун уже покинул регион, говорят в пресс-службе, спасатели ожидают улучшения паводковой обстановки. За несколько дней в Приморье выпала месячная норма осадков. Режим ЧС действует в девяти районах.
Сильный паводок привел к обрушению дамбы в Уссурийске, сообщают РИА «Новости». Она была построена специально для сдерживания паводка, однако уровень воды в реке поднялся на 10 метров, она начала переливаться через ее верх, что привело к прорыву.
Жертвами наводнения стали двое детей, погибшие 11 августа, добавляет РИА. Мальчиков 10 и 12 лет затянуло в трубу потоком воды.
Одним из последствий паводка экологи называют выход тигров к людям, следует из постов центра «Амурский тигр». В Хабаровском и Приморском крае жители поделились кадрами с хищниками в лесу. Пострадавших нет.