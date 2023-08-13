Средняя стоимость обеда из картофельного пюре и мясных котлет в июле составила 254 рубля, это максимум с июня прошлого года, подсчитали РИА «Новости» на основе данных Росстата.
Расчет агентства включает 400 грамм мясного фарша, куриное яйцо, луковицу, четыре картофелины, 50 грамм сливочного масла и 25 миллилитров растительного, свежую зелень и соль.
Прошлым летом такой продуктовый набор можно было приобрести за 262,52 рубля. С того момента его стоимость снижалась, но в начале 2023 года вновь начала расти и достигла максимума в июле. В июне 2023 года еду для этого блюда можно было приобрести за 254,31 рубля, а зимой — за 247,01 рубля.
Больше других в наборе подорожало яйцо — на 12 копеек, до 7,85 рубля за штуку. Также прибавила в цене картошка — на 8 копеек, до 18,53 рубля. Остальные ингредиенты незначительно подешевели за месяц, сильнее всех — килограмм репчатого лука, теперь он стоит на 1,1 рубля меньше.