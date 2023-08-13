Прошлым летом такой продуктовый набор можно было приобрести за 262,52 рубля. С того момента его стоимость снижалась, но в начале 2023 года вновь начала расти и достигла максимума в июле. В июне 2023 года еду для этого блюда можно было приобрести за 254,31 рубля, а зимой — за 247,01 рубля.