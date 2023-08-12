Xiaomi запретила устанавливать Telegram на свои смартфоны в Китае

Xiaomi блокирует установку мессенджера Telegram на устройства с системой MIUI, заметило издание Bleeping Computer. Встроенный антивирус помечает приложение как вредоносное.
MIUI — это операционная система на базе Android, которую Xiaomi использует в своих смартфонах и мобильных устройствах. С выходом версии MIUI 13 в 2022 году компания добавила новую функцию безопасности, позволяющую отмечать и блокировать вредоносные приложения на устройствах.
Пользователи заметили, пишет Bleeping Computer, что антивирус начал блокировать приложения, позволяющие изменять сетевые настройки, кроме доступных по умолчанию. Если приложение считается вредоносным или опасным, MIUI пытается не допустить установку и удалить его с устройства.
Издание заметило сообщения в телеграм-каналах пользователей. Они пишут, что при обнаружении Telegram MIUI выводит предупреждение: «Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к потере средств или повышенному энергопотреблению. В целях безопасности рекомендуется активировать меры защиты, чтобы обеспечить безопасность приложения и защититься от рискованных приложений».
Китайский мобильный разработчик Hikari Calyx рассказал изданию, что ему также удалось подтвердить появление подобных сообщений на других MIUI-устройствах. Телеграм-канал Equal Leaks также сообщает о случае, когда пользователю позвонили полицейские, которым пришло оповещение о попытке установки порно-приложения.
Пока что эта проблема наблюдается только на гаджетах с китайской прошивкой. Вероятно, запрет на установку связан с политикой Коммунистической партии Китая по борьбе с использованием западных социальных сетей и обходом цензуры.
Не уточняется, повлияет ли новая политика Xiaomi на устройства в Европе и России, а также основанные на китайской кастомные прошивки. Ни компания, ни представители Telegram пока не комментировали ситуацию.
На уходящей неделе мессенджер был также заблокирован в Ираке из соображений национальной безопасности и в целях сохранения личных данных пользователей, с которыми приложение «неправильно обращалось», заявило Министерство связи страны.