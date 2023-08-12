Xiaomi запретила устанавливать Telegram на свои смартфоны в Китае

Издание заметило сообщения в телеграм-каналах пользователей. Они пишут, что при обнаружении Telegram MIUI выводит предупреждение: «Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к потере средств или повышенному энергопотреблению. В целях безопасности рекомендуется активировать меры защиты, чтобы обеспечить безопасность приложения и защититься от рискованных приложений».