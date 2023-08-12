В выпуске новостей на «России 1» рассказали, что Ломоносов приехал в Москву из Мурманска

Ближе к концу сегмента журналистка Анна Семёнова говорит: «Основатель МГУ, крестьянский сын Михаил Ломоносов пришёл в Москву из Мурманска вместе с рыбным обозом. И вот уже почти три века доступность научных знаний для тех, кто, как когда‑то Ломоносов, жаждет науки, это основополагающий принцип Московского университета». В версии «Вестей» для сайта «Смотрим» оговорку убрали.