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В выпуске новостей на «России 1» рассказали, что Ломоносов приехал в Москву из Мурманска

Максим Саблин
Сегодня в 15:54

В сети обратили внимание на выпуск «Вестей». В новостном сюжете об МГУ рассказали, что Ломоносов приехал в Москву из Мурманска, который появился спустя 200 лет после его рождения.

В новостной программе от 9 августа показали сюжет о планах МГУ имени М.В.Ломоносова открыть факультеты по изучению человеческого мозга и искусственного интеллекта.

Ближе к концу сегмента журналистка Анна Семёнова говорит: «Основатель МГУ, крестьянский сын Михаил Ломоносов пришёл в Москву из Мурманска вместе с рыбным обозом. И вот уже почти три века доступность научных знаний для тех, кто, как когда‑то Ломоносов, жаждет науки, это основополагающий принцип Московского университета». В версии «Вестей» для сайта «Смотрим» оговорку убрали.

Михайло Ломоносов родился в 1711 году в деревне Мишанинская (теперь носит название Ломоносово) Арахангелогородской губернии. Мурманский морской порт с прилежащим поселком Семёновским появились позже, в 1915-м. На их месте годом позже учредили Романов-на-Мурмане, который после Февральской революции переименовали в Мурманск.

Оригинал сюжета запостила экс-координаторка мурманского штаба Навального* Виолетта Грудина, её пост собрал 22 тыс. просмотров в твиттере. Позже видео репостнул аккаунт @Degos36174004, и его посмотрели больше 160 тыс. раз.

Конечно, ошибка журналистки вызвала много шуток о качестве школьного образования, новых учебниках и стратегических переименованиях городов.

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* — штабы Навального признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России

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Михаил ЛомоносовАнна СеменоваВиолетта Грудина
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