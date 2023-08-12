Участники СВО смогут бесплатно учиться в вузах

Студенты колледжей и вузов, принявшие участие в специальной военной операции на территории Украины, смогут перевестись на бюджетное место, даже если на факультете их больше нет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правительства.
Кабинет министров подписал постановление о перераспределении вакантных мест для студентов — участников СВО. Согласно документу, университеты позволят перейти таким учащимся на бесплатное обучение за счет сокращения мест на других программах обучения.
«Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», — объяснили в пресс-службе.
Перераспределение мест будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе, уточнили в аппарате правительства.
«Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося» — добавили в пресс-службе.
В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников войны в Украине смогут учиться в вузах по специальной квоте. Она должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.
Согласно исследованию «Ведомостей», в вузах Москвы и Петербурга стоимость обучения в 2023 году выросла в среднем на 12%.