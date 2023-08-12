Почти четверть зрителей «Барби» в США пришли в кино впервые с начала пандемии

«Барби» Греты Гервиг возвращает американцев кинотеатры — почти четверть зрителей фильма в США пришли посмотреть картину на большом экране впервые с начала пандемии. Об этом пишет Variety.
Сервис The Quorum за последние три недели опросил 1800 покупателей билетов на фильм с Марго Робби в США. Из них 11% сказали, что «Барби» стала первой картиной, которую они посмотрели в кинотеатре с начала пандемии в 2022 году.
Еще 11% не смогли вспомнить последний фильм, просмотренный в кинотеатре. Это означает, что около четверти (22%) респондентов, вероятнее всего, не впечатлились рекламной кампанией лент «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», а вот «розовый» маркетинг сработал гораздо лучше.
В России «Барби» в кинотеатрах не показывают — по крайней мере, официально. Россияне смотрят фильм на пиратский сайтах или на серых сеансах, например, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени.