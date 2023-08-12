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Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Погиб один человек

Виктория Шанина
Сегодня в 08:36

Туристы в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии попали под камнепад. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Это произошло рано утром 12 августа в районе альпинистского лагеря «Безенги» («Судейские ночевки»), который находится на высоте 3500 метров.

В результате камнепада погиб один человек, еще семеро пострадали.

Шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на место. Также в МЧС решают, необходимо ли выслать вертолет.

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МЧС России
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