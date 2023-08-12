В Дагестане более 100 человек подрались из‑за музыки на свадьбе

В Дагестане более 100 человек из сел Шумелик и Батыр-Мурза подрались из‑за разногласий в выборе музыки на свадьбе. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По информации медиа, драка произошла на пустыре на следующий день после торжества. Участники потасовки использовали дубины, палки и другие подручные средства.
Остановить происходящее смогла полиция, для этого на место происшествия пришлось приехать нескольким десяткам сотрудников. Получил ли кто‑то из подравшихся серьезные травмы, неизвестно.
По предварительным данным, драка стала продолжением конфликта, произошедшего во время свадьбы. Жители двух сел не сошлись в выборе музыки: стороны приехали каждая со своей фонотекой и они не смогли договориться.
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