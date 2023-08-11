Жителя Марий Эл оштрафовали за микстейп песен Оксимирона*, в котором использовали запрещенный трек

Горномарийский районный суд Марий Эл оштрафовал на 1 тыс. рублей россиянина Федора Ершова, который опубликовал в соцсети «ВКонтакте» микстейп с песнями рэпера Оксимирона*. Об этом сообщили на сайте суда.
Причиной штрафа стало то, что мужчина включил в микстейп под названием «miXXXtape I» запрещенную композицию «Последний звонок». Из‑за нее Ершова признали виновным в распространении экстремистских материалов.
В ходе разбирательства Ершов заявлял, что добавил трек в подборку еще до того, как тот стал запрещенным. Тем не менее, его осудили, правда наказание оказалось минимальным. Мужчине грозило до 15 суток ареста.
Песня «Последний звонок» появилась в 2009 году, она была посвящена подростку, который задумывает стрельбу в школе. В 2018 году, после трагедии со стрельбой в колледже в Керчи, трек заблокировали в соцсетях по требованию Генпрокуратуры.
Осенью 2022 года композицию признали экстремистской. Тогда же автора песни Оксимирона* внесли в реестр иностранных агентов. Запрещенным стал еще один трек артиста — «Ойда». За него рэпера оштрафовали по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России.
*Мирон Федоров, известный под творческим псевдонимом Оксимирон, признан Минюстом РФ иностранным агентом.