В Непале погибла девочка, которую выгнали из дома во время менструации

В непальском районе Байтади 16-летняя Анита Чанд умерла из‑за запрещенной в стране практики чхаупади. Об этом сообщает The Guardian.
Чхаупади — традиционная практика, в рамках которой девушек и женщин изгоняют во время менструации из деревни и заставляют жить небольших каменных хижинах без окон. Традиция основана на суеверии, что женщины во время менструации нечисты и неприкасаемы.
Когда Чанд спала в специальной хижине, ее укусила змея, вследствие чего девушка умерла. Родственники погибшей утверждают, что в это время у девушки не было менструации. Местная полиция начала расследование.
Это первый смертельный случай во время практики чхаупади с 2019 года. Тогда в том же районе Байтади погибла 21-летняя Парвати Будха, которая провела в хижине на открытом воздухе трое суток. В 2019-м она стала пятой жертвой этой традиции.
Как отмечает The Guardian, девушки во время чхаупади погибают от нападений животных и от отравления дымом от костров, которые разжигают в хижинах без окон.
Практика чхаупади запрещена в Непале с 2005 года. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф в размере 3000 непальских рупий (около 20 долларов) либо лишение свободы на срок до трех месяцев.
В рамках борьбы с этой традицией в Непале были разрушены тысячи хижин, в которых заставляют жить девочек и женщин во время менструации. Только после смерти Парвати, в районе Байтади уничтожили 7000 таких строений.
«Мы работаем над тем, чтобы положить конец этой практике, но нам еще многое предстоит сделать», — сказала Бина Бхатта, заместительница председателя местного сельского муниципалитета.