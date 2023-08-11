Бедный индиец попрошайничал на улице и заработал миллион долларов. Заниматься этим он не перестал

СМИ назвали Бхарата Джайна самым богатым нищим в мире с состоянием в 1 млн долларов, сообщает India Times. Житель Мумбаи зарабатывает попрошайничеством до 75 тыс. рупий (900 долларов) в месяц.
У Джайна есть семья — жена, брат, отец и два сына. Мужчина владеет квартирой с двумя спальнями и сдает два своих магазина за 30 тыс. рупий (363 доллара) в месяц. Несмотря на свои богатства, он все еще попрошайничает, хотя семья советует ему завязывать с этим.
Джайн вырос в бедной семье и не смог получить образование. Не найдя стабильной работы, он стал просить милостыню. За этим занятием Джайн проводит по 10–12 часов в день в финансовом квартале и возле вокзала.