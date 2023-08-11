В Польше обнаружили захоронение ребенка-«вампира», прикованного к земле замком

Археологи обнаружили в польской деревне Пень захоронение ребенка-«вампира». Его похоронили лицом вниз и приковали к земле замком, вероятно, в попытке предотвратить его восстание из мертвых, сообщает Insider.
Останки датируются XVII веком и принадлежат ребенку 5–7 лет. В прошлом году на этом же массовом кладбище нашли женщину-«вампира», к ноге которой тоже был прикован замок, а на шее был серп, призванный отрубить голову, если ее обладательница решит выйти из могилы.
Всего в этом месте археологи идентифицировали около сотни погребений, многие из которых были созданы не по христианским традициям. Исследователи считают, что здесь хоронили людей, исключенных из общества.
Есть несколько причин, по которым человек мог быть похоронен на таком кладбище: он странно вел себя при жизни, страдал от болезни, имел физический недуг или умер жестокой смертью при странных обстоятельствах, уточнил руководитель раскопок профессор Дариуш Полински из Университета Николая Коперника.
Практика «вампирских захоронений» была распространена в христианской Европе еще в XIV веке. Люди объясняли появлением вампиров массовые смерти людей, которые в то время не находили другого объяснения, а сейчас предполагается, что они были вызваны пандемиями и массовыми отравлениями.