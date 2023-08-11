В Польше обнаружили захоронение ребенка-«вампира», прикованного к земле замком

Останки датируются XVII веком и принадлежат ребенку 5–7 лет. В прошлом году на этом же массовом кладбище нашли женщину-«вампира», к ноге которой тоже был прикован замок, а на шее был серп, призванный отрубить голову, если ее обладательница решит выйти из могилы.