Жена контрактника задержана по подозрению в убийстве младенца. Она заморила его голодом

Издание отметило, что у женщины есть еще двое детей от других партнеров — пятилетняя дочь и трехлетний сын. Екатерина сказала, что они какое‑то время были в доме малютки, поскольку она не работала и не могла их содержать. Затем, по словам женщины, она «начала заниматься тортами, выпечкой и захотела забрать детей». Однако их отдали на воспитание ее матери.