Жена контрактника задержана по подозрению в убийстве младенца. Она заморила его голодом

Краснооктябрьский районный суд Волгограда арестовал местную жительницу на два месяца по подозрению в убийстве девятимесячного сына. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы судов области.
По версии следствия, Екатерина (ее фамилия не сообщается) оставила младенца на полу в квартире, после чего ушла из дома на несколько дней, лишив ребенка воды и питания. В результате мальчик скончался.
Пресс-служба опубликовала видео из зала суда, на котором журналисты спрашивают Елену о случившемся. Она говорит, что ее муж ушел контрактником на военную операцию.
«Просто его не было, помощи, считай, никакой не было», — сказала женщина. На вопрос, хотела бы она «вернуть все назад», она кивнула и расплакалась. Еще раз она кивнула, когда у нее спросили, чувствовала ли она себя брошенной.
«Новости Волгограда» подтверждают, что супруг Екатерины уехал в зону боевых действий. Журналисты в зале суда рассказали, что после гибели ребенка он вернулся домой.
Издание отметило, что у женщины есть еще двое детей от других партнеров — пятилетняя дочь и трехлетний сын. Екатерина сказала, что они какое‑то время были в доме малютки, поскольку она не работала и не могла их содержать. Затем, по словам женщины, она «начала заниматься тортами, выпечкой и захотела забрать детей». Однако их отдали на воспитание ее матери.