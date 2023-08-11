The 1975 должны заплатить организатору фестиваля в Малайзии или окажутся в суде

Группу The 1975 обязали выплатить организатору фестиваля в Малайзии более 2 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации или дело дойдет до суда в Великобритании, сообщает Malay Mail. Коллективу дали время — семь дней.
Future Sound Asia, организатор феста Good Vibes в Куала-Лумпуре, подтвердил отправку письма с претензией к британской группе с требованием возместить ущерб и признать ответственность. Фестиваль отменили после того, как солист Мэтти Хили раскритиковал анти-ЛГБТ-законы страны и поцеловал коллегу по группе на сцене.
Письмо датировано 7 августа, а это означает, что группа должна возместить ущерб до 14 августа, прежде чем будет подан судебный иск. «Представитель Хили перед концертом дал письменное заверение, что певец и группа The 1975 „будут соблюдать все местные нормы и правила“ во время выступления в Малайзии», — сказал организатор фестиваля Дэвид Мэтью. Он сослался на значительные убытки, появившиеся после отмены феста.
Во время хедлайнерского выступления группы в июле Хили сказал: «Я не вижу смысла приглашать The 1975 в страну, а затем указывать нам, с кем мы можем заниматься сексом».