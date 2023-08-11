The 1975 должны заплатить организатору фестиваля в Малайзии или окажутся в суде

Письмо датировано 7 августа, а это означает, что группа должна возместить ущерб до 14 августа, прежде чем будет подан судебный иск. «Представитель Хили перед концертом дал письменное заверение, что певец и группа The 1975 „будут соблюдать все местные нормы и правила“ во время выступления в Малайзии», — сказал организатор фестиваля Дэвид Мэтью. Он сослался на значительные убытки, появившиеся после отмены феста.