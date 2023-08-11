Против двоих российских военных, не сумевших предотвратить обстрел ВСУ своей части, возбудили дело

Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело против подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, которые не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в результате которого погибли семеро военных и 43 получили ранения. Об этом сообщает «Коммерсант».
Бондарева и Дмитракова обвиняют в нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ, повлекшее тяжкие последствия. Ранее в обвинении была еще статья о превышении должностных полномочий, но ее признали излишне вмененной.
По версии следствия, 27 апреля 2022 года военные не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. За это им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Тогда украинские военные уничтожили 15 единиц военной техники и еще 30 повредили, остаточная стоимость которых составляет 89 млн рублей. Бондарев не смог проследить за действиями подчиненного Дмитракова по организации защиты, в том числе от ударов с использованием ракет и артиллерии, пишет газета.
Майора Дмитракова по ходатайству следствия арестовали. Был ли взят под стражу его начальник, остается неизвестно. По некоторым данным, к подсудимым еще и заявлен иск о возмещении вреда на всю сумму причиненного ущерба.