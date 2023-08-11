В Малайзии капибары из зоопарка усыновили бродячего кота. Теперь они живут в одном вольере

В Малайзии в национальном зоопарке бродячий рыжий кот поселился среди стада капибар. Об этом сообщает Insider.
Сотрудники зоопарка назвали кота Ойен. По их словам, они не знают, когда он появился в вольере капибар, но предполагают, что животное попало в зоопарк во время пандемии COVID-19.
Официально Ойен был представлен в вольере в июне этого года, когда администрация зоопарка добавила его имя к экспозиции. С того момента рыжий полосатый кот нередко становился звездой соцсетей, благодаря видео, на которых он бездельничает и обнимается с капибарами.
Сотрудники зоопарка рассказали, что кормят Ойена и следят за его здоровьем. В будущем они планируют подыскать коту невесту в надежде создать целую семью.
Вице-президент зоопарка Росли Рахмат Ахмат Лана рассказал, что теперь каждые выходные в зоопарк стекаются тысячи посетителей, чтобы посмотреть на рыжего кота.
Капибары — самые крупные в мире грызуны. В последние несколько лет они становятся все более популярны в интернете из‑за чрезмерной дружелюбности и спокойного нрава.