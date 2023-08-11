В Малайзии капибары из зоопарка усыновили бродячего кота. Теперь они живут в одном вольере

Официально Ойен был представлен в вольере в июне этого года, когда администрация зоопарка добавила его имя к экспозиции. С того момента рыжий полосатый кот нередко становился звездой соцсетей, благодаря видео, на которых он бездельничает и обнимается с капибарами.