Комик DJ Crazy Times выпустил песню-пародию на евродэнс 90-х. Она стала хитом

Американский комик Кайл Гордон, известный под псевдонимом DJ Crazy Times, выпустил песню-пародию на музыку 90-х под названием «Planet of the Bass». Она неожиданно стала хитом, сообщил NME.
Гордон вместе с певицей Крисси Поланд записал трек, текст которого создан с отсылкой на популярные композиции в стиле евродэнс. Они отличались словами, написанными неанглоязычными авторами на английском языке — порой с ошибками.
Следуя музыкальной традиции, Гордон и Поланд поют песню, в которой с трудом можно найти смысл. Там есть такие строчки как «Everybody movement» («Все движение»), «How does it mean» («Как это значит») и «Women are my favorite guy» («Женщины — мой любимый парень»).
Неправильная грамматика — не единственное, что сближает «Planet of the Bass» с хитами 90-х. Песню дополняет клип с характерным стилем съемки, костюмами и танцевальными движениями в духе конца XX века.
Это видео стало вирусным. В ролике партнершей Гордона выступает уже не Поланд, а популярная тикток-блогерша Одри Труллингер, использующая псевдоним Ms. Biljana.
Очень грустно, что девочку-блондинку из «Planet of the Bass» убили и съели
Новая девушка из 'Planet of the Bass» выглядит слишком по-американски. Я не верю, что у нее такой акцент
Я думаю, шутка со сменой девушки в видео «Planet of the Bass» — это пример хорошей шутки, которая просто не настолько уж смешная. Это очень хорошая сатира. Но она просто не доходит.
Я не могу перестать выяснять, кем была блондинка из видео «Planet of the Bass» и почему ее не было на живом выступлении или в другом видео, кто она, где она, знает ли она вообще, что она ЗВЕЗДА
Единственное, что беспокоит меня в этом возвращении «Planet of the Bass» — то, что вторая девушка купила наряд для вечеринке в стиле 90-х на Shein, а Биляна действительно соответствовала эре, была аутентичной, возможно, даже носила винтаж
Я чувствую, будто мне задолжали финансовую компенсацию за то, что я посмотрела новое видео «Planet of the Bass», что, черт возьми, это было, кто, черт побери, была та девушка с мертвыми глазами
Брюнетка из видео «Planet of the Bass» обошла Ариану Гранде в качестве самой ненавидимой женщины нашей нации
«Тебе нравится „Planet of the Bass“»
«Мне нравится „Planet of the Bass“ с блондинкой. Это „Planet of the Bass“ c брюнеткой»
Боже, сиквел «Planet of the Bass» еще преследует меня. Смена девушки на ту, которая отказывается проявлять эмоции и постоянно пытается выглядеть сексуально в кадре вместо того, чтобы веселиться, немедленно высосала столько радости.⠀
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Не только контраст с культовым перформансом Ms. Biljana, где она позволяет себе смешные рожицы и танцы, соответствующие энергии песни, но и этот сексуальный труп рядом с энергичным DJ Crazy Times. Это вызывает у меня желание написать эссе
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Проклятье, да прекрати выглядеть, будто ты вот-вот уснешь!
Никто другой не сможет превзойти вайб первой девушки из «Planet of the Bass»
Это, впрочем, не помешало популярности трека «Planet of the Bass». У него состоялась премьера в одном из клубов Нью-Йорка. А 15 августа планируется официальный релиз песни на стриминговой платформе Spotify.
Гордон поддерживает популярность «Planet of the Bass», которая и без ого набрала более 104 млн просмотров в твиттере и свыше 7,5 млн в тиктоке. Теперь комик начал выкладывать в соцсетях ролики о жизни героев вселенной трека, в том числе — тех самых девушек из клипов.