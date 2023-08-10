Комик DJ Crazy Times выпустил песню-пародию на евродэнс 90-х. Она стала хитом

Боже, сиквел «Planet of the Bass» еще преследует меня. Смена девушки на ту, которая отказывается проявлять эмоции и постоянно пытается выглядеть сексуально в кадре вместо того, чтобы веселиться, немедленно высосала столько радости.⠀

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Не только контраст с культовым перформансом Ms. Biljana, где она позволяет себе смешные рожицы и танцы, соответствующие энергии песни, но и этот сексуальный труп рядом с энергичным DJ Crazy Times. Это вызывает у меня желание написать эссе

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Проклятье, да прекрати выглядеть, будто ты вот-вот уснешь!